Klaus Iohannis o rușine națională Zeii cand vor sa te piarda intai te fac sa-ți pierzi mințile. Și asta i se intampla președintelui nostru. Acum. Klaus Iohannis și-a depus candidatura la șefia NATO deși absolut nimeni nu-l dorea in aceasta funcție cu excepția lui. Un inalt oficial NATO a declarat, sub protecția anonimatului, publicației franceze Le Figaro ca „modul in care a facut anunțul, momentul ales și lipsa de comunicare cu partenerii arata ca Klaus Iohannis nu a ințeles nimic și ca nu are calitațile necesare pentru aceasta funcție”. De altfel Le Figaro arata ca „Iohannis nu are nici cea mai mica șansa de succes, nici macar… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis și-a anunțat candidatura la președenția NATO. Financial Times și The Wall Street Journal au scris acum despre inițiativa președintelui Romaniei. Candidatura la șefia NATO anunțata de președintele Klaus Iohannis a facut subiectul unor articole aparute astazi in publicațiile Financial Times…

- O palma pentru Iohannis din partea Americii NATO se afla in plin proces de dezbatere si cautare a consensului cu privire la numele urmatorului secretar general al Aliantei Nord-Atlantice, dar pozitia Washingtonului este aceea ca il sustine pe deplin pentru aceasta functie pe actualul premier olandez…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca anuntul lui Klaus Iohannis privind candidatura la functia de secretar general al NATO nu a fost o surpriza pentru nimeni, precizand ca vor urma negocieri deoarece este nevoie de consens.Kelemen Hunor a declarat, marti, la un post TV, ca exista doi candidati…

- Potrivit documentului intern, intocmit de Comisia Europeana, UE va pierde in curand aproximativ 5% din totalul importurilor de gaze naturale, in principal catre Europa Centrala și de Sud-Est.Daca aceasta pierdere este combinata cu o perioada de frig prelungit, se adauga in nota, ar putea crea un scenariu…

- Potrivit documentului intern, intocmit de Comisia Europeana, UE va pierde in curand aproximativ 5% din totalul importurilor de gaze naturale, in principal catre Europa Centrala și de Sud-Est.Daca aceasta pierdere este combinata cu o perioada de frig prelungit, se adauga in nota, ar putea crea un scenariu…

- ”Romania a notificat membri ai NATO ca intenționeaza sa-și nominalizeze președintele drept candidat pentru funcția de secretar general al alianței, potrivit unor oficiali europeni”. Cam așa suna știrea care a pus ieri pe jar presa și scena politica de la noi. Numai ca, la cum se prezinta lucrurile,…

- Comisia Europeana a propus la sfarșitul lunii ianuarie prelungirea cu inca un an a scutirii de taxe vamale oferita Ucrainei. Aici, liderii europeni au adaugat cateva masuri pentru a limita impactul negativ al importurilor ucrainene asupra agricultorilor europeni.Propunerea Comisiei nu a mulțumit, insa,…

- Populiștii ”antieuropeni” au șanse crescute sa iasa pe primul loc in sondajele din Austria, Belgia, Cehia, Franța, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia, și pe locul doi și trei in Romania, Bulgaria, Finlanda, Germania, Portugalia, Letonia, Spania și Suedia, susține analiza realizata de European…