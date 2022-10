Stiri pe aceeasi tema

- Zilele lui Vasile Dincu la șefia Ministerului Apararii Naționale sunt numarate și deja in PSD a inceput agitația și aranjamentele pentru desemnarea succesorului. Potrivit informațiilor noastre, la ora actuala, in PSD sunt vehiculate patru nume ca inlocuitor al lui Dincu. In pole position se afla senatorul…

- In aceste zile, doi lideri de partid negociaza o fuziune prin absorbție care va schimba oarecum raportul de forțe pe eșichierul politic de la noi. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și liderul Pro Romania, Victor Ponta, negociaza astazi fuziunea intre cele doua partide. Practic, este vorba despre o fuziune…

- In aceasta luna expira mandatul lui Dumitru Chirița de președinte al ANRE, iar șansele sa mai obțina un nou mandat sunt aproape zero și deja PSD a pregatit un inlocuitor al acestuia. Potrivit informațiilor noastre, cele mai mari șanse pentru șefia Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei-ANRE…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a spus intr-un interviu ca „ușa partidului este deschisa” pentru fostul premier și lider al social-democraților Victor Ponta. „I s-a oferit totul” Marcel Ciolacu a explicat pentru DCNews ca nu a exclus niciodata revenirea in partid a lui Victor Ponta și ca ușa partidului…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a discutat cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, despre o eventuala revenire in PSD, dar a spus ca el personal are anumite rețineri in privința foștilor președinți ai PSD, care dupa plecare și-au format noi partide. Ciolacu a spus ca aceasta tema va fi…

- Adrian Tutuianu a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, printr-o decizie a premierului Nicolae Ciuca, publicata marti in Monitorul Oficial. „Am acceptat propunerea lui Marcel Ciolacu și Marian Neacșu”, spune Adrian Țuțuianu, adaugand ca pentru el inseamna o provocare importanta…

- Fostul lider al PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a fost numit de premierul Nicolae Ciuca in funcția de secretar general adjunct al Guvernului cu rang de secretar de stat. Țuțuianu susține ca a primit propunerea din partea președintelui PSD Marcel Ciolacu și a lui Marian Neacșu, secretar general al…

- In acest weekend, intr-una din stațiunile de pe Litoral va avea loc un eveniment extrem de important al PSD cu impact destul de mare asupra activitații Guvernului. Liderul PSD Constanța, senatorul Felix Stroe, organizeaza in acest weekend la Mamaia tabara de vara a tineretului PSD. Dar, in același timp,…