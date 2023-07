Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul israelian(Knesset) a votat luni (24 iulie) o limitare contestata a unor competențe ale Curții Supreme, prezentata de guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu, a declarat purtatorul de cuvant din Knesset, conform Reuters. Proiectul de lege a fost adoptat cu un vot de 64-0, a adaugat purtatorul…

- In noiembrie 2022, Consiliul Județean Buzau a fost gazda celui de-al patrulea Workshop regional pentru Europa, privind rolul centrelor de vizitare din siturile desemnate UNESCO, eveniment organizat pentru prima data in Romania de catre UNESCO, prin Biroul Regional pentru Știința și Cultura in Europa.…

- Europa va fi prima care se va confrunta cu "consecinte catastrofale" daca razboiul din Ucraina escaladeaza, a declarat marti pentru agentia de stat rusa RIA Novosti seful delegatiei ruse la negocierile de la Viena in probleme de securitate militara si controlul armelor, Konstantin Gavrilov, potrivit…

- Sindicaliștii din industria alimentara anunța faptul ca vor protesta impotriva Guvernului daca vor fi eliminate facilitațile fiscale pe care aceștia le primesc. Președintele SINDALIMENTA, Dragoș Frumosu, susține ca o astfel de masura ar pune pe butuci industria alimentara.”Guvernul CIOLACU loveste…

- Comisia Naționala pentru Reglementarea de Stat a Energiei și Utilitaților (Comisia pentru Energie) a stabilit tariful pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin punctul de intrare Oleksiyivka la 4,45 USD (fara TVA) la 1.000 de metri cubi pe zi din iulie, anunța ukranews.com.Acest lucru…

- Agenția ucraineana pentru energie nucleara a anunțat ca a oprit „la rece” și ultimul reactor care mai era in funcțiune de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, ca masura de siguranța, pe fondul inundațiilor provocate de prabușirea barajului Kahovka.Cinci din cele șase reactoare de la centrala…

- „Partea romana si comisarul european si-au exprimat increderea ca exercitiul de revizuire al MFF va oferi raspunsuri adecvate la impactul provocarilor cu care s-a confruntat UE in contextul razboiului Rusiei in Ucraina, al preturilor ridicate la energie, dar si la necesitatea accelerarii tranzitiei…

- Premeierul Nicolae Ciuca a prezentat, in linii mari, mandatul cu care echipa PNL va intra la negocierile privind viitoarea formula a guvernului, care incep miercuri." Orice ieșire din protocol vizeaza o revedere a distribuirii ministerelor, iar decizia noastra, discutata de mai mult timp in partid,…