Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut joi Curtii Supreme o noua amanare, care sa permita Guvernului sa se inteleaga asupra spinoasei probleme a conscriptiei evreilor ultraortodocsi, un dosar care-i fragilizeaza coalitia, relateaza AFP, citat de news.ro.

In contextul in care Israelul se afla in razboi impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza de aproape sase luni, scutirea de care beneficiaza in prezent evreii ultraortodocsi este tot mai criticata in societate.

Curtea Suprema - sesizata prin mai multe apeluri care cer o conscriptie imediata a evreilor ultraortodocsi,…