- Armata a testat, in premiera, sistemul Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare – HIMARS. Exercițiul militar a avut loc la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana din Capu Midia. Potrivit Ministerului Apararii Naționale, la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana…

- Ministerul Economiei vine cu precizari referitor la transmiterea sistemelor de irigare de la Agenția Proprietații Publice și Apele Moldovei catre asociațiile utilizatorilor de apa și respinge acuzațiile lui Slusari ca aceasta ar fi blocata prin de avizul instituției. „Ministerul Economiei prin avizul…

- ACTIVITAȚI… Personal și tehnica militara din cadrul Brigazii 8 Rachete Operativ Tactice (ROT) „Alexandru Ioan Cuza” din garnizoanele Focșani și Barlad se vor deplasa in perioada 21.05 – 28.05.2022 la Centrul Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana „General de brigada Ion Bungescu” din Capu…

- Armata Romana a anunțat ca va face noi angajari in perioada urmatoare, astfel ca cei interesați sa aiba o cariera miliara de soldat sau gradat profesionist se pot inscrie in aceasta campanie de recrutare și selecție. Pe site-ul oficial, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca data limita pentru depunerea…

- Timp de doua saptamani a fost activitate intensa in poligonul Centrului Național de Instruire pentru Aparare Antiaeriana “General de brigada Ion Bungescu”. Peste 200 de militari ai Batalionului 635 Aparare Antiaeriana “Precista” din Bacau și ai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.