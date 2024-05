Stiri pe aceeasi tema

- PNL Alba nu are candidați pentru consiliul local in toate localitațile județului. Lista propusa pentru Consiliul local Ponor a fost respinsa definitiv in justiție pentru ca nu exista niciun candidat femeie. Sesizarea a fost depusa de partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR). Inițial, dosarul a…

- PNL a ramas fara candidați pentru Consiliul local intr-o comuna din Alba: Motivul, lipsa unei femei PNL a ramas fara candidați pentru Consiliul local intr-o comuna din Alba: Motivul, lipsa unei femei PNL Alba nu are candidați pentru consiliul local in toate localitațile județului. Lista propusa pentru…

- Alianța Dreapta Unita a depus azi oficial candidatura lui Ciprian Rigman pentru primaria Turda și lista viitorilor consilieri locali ai alianței! Va mulțumim tuturor celor care ne-ați ajutat cu semnaturile voastre sa putem participa in alegeri! Va mulțumim ca v-ați oprit chiar și cateva minute sa va…

- USR Unirea incepe un nou capitol. Este un moment crucial pentru comuna noastra, un timp in care fiecare pas pe care il facem este o schimbare pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. In acest spirit, filiala locala USR Unirea, in cadrul Adunarii Generale, a desemnat-o pe doamna Elena Ianc, candidat…

- Apare o NOUA lege a poliției locale. Schimbari și ce atribuții vor avea polițiștii locali in cel mai scurt timp O noua lege a poliției locale este pregatita pentru inlocuirea celei vechi, care are deja peste 13 ani. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat recent…

- Deși mai sunt doar 73 de zile pana la alegerile locale din 9 iunie, romanii care vor sa voteze in alta localitate decat cea de domiciliu mai au inca timp sa-și schimbe reședința. O derogare de la legea pentru alegerea autoritaților administrației publice locale lasa loc de manevre cu votanți cu viza…

- Partidul Național Liberal nu a știut ca Ramona Chiriac, candidata Alianței care ar fi trebuit sa deschida lista pentru europarlamentare, va ieși din cursa, spune vicepreședintele PPE, Siegried Mureșan. Invitat la interviurile Digi24.ro, liberalul a spus ca nu este vina PNL pentru aceasta „situație nefericita”,…