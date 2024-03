Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai valoroși sportivi ai județului Mureș au fost premiați vineri, 22 martie, in cadrul Galei Sportului Mureșean. Evenimentul a fost organizat de catre Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Mureș, s-a desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, iar premierea s-a efectuat pe…

- De trei seri, strada Primariei din municipiul Targu Mureș este lasata, in mod inexplicabil, in bezna. Strada se afla in zona ultracentrala a orașului și desparte cladirea in care funcționeaza Primaria Municipiului Targu Mureș de Palatul Administrativ, imobil care gazduiește doua instituții importante…

- Președintele Partidului Social Democrat, premierul Romaniei Ion-Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, cu prilejul Conferinței de Alegeri a PSD Mureș, ca "nu va exista niciun Ținut Secuiesc, niciodata in Romania." "Unirea" impotriva altor etnii, nerecomandata In discursul sau,…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a fost aleasa vineri, 23 februarie, cu unanimitate de voturi, 567, in funcția de președinte al PSD Mureș. Alegerile au avut loc in cadrul Conferinței Județene a Partidului Social Democrat Mureș, eveniment organizat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui vineri, 23 februarie, de la ora 17.00, Conferința Județeana a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș. In cadrul evenimentului, la care va participa și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, care deține și funcția de președinte al Partidului Social…

- Fostul președinte al UDMR Mureș, Peter Ferenc, și-a prezentat vineri, 9 februarie, Raportul de activitate politica aferent celor șapte ani de mandat petrecuți la conducerea "Lalelei" mureșene. Șapte ani de succese politice Prezentarea Raportului a avut loc cu prilejul Adunarii Generale a UDMR Mureș,…

- Filarmonica din Targu Mureș prezinta astazi, 26 ianuarie 2024, concertul intitulat „Duhul eminescian", organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc la Sala Mare a Palatului Culturii de la ora 19.00. Evolueaza Corul mixt și orchestra simfonica ale instituției, dar și elevii Colegiului…

- Astazi, de la ora 17.00 in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș are loc evenimentul intitulat "VOCI DIN TIMPURI", dedicat ]implinirii a 75 de ani de la inființarea Liceul Teoretic "Gheorghe Marinescu" din Targu Mureș. Manifestarea poate fi transmisa, in direct, pe pagina de Facebook a liceului…