Moldovenii au dat lovitura: Trans-Oil va livra Egiptului 10.000 tone de ulei de floarea soarelui Compania TOI Commodities, parte a grupului Trans-Oil, cel mai mare jucator de pe piața cerealelor și oleaginoaselor din Republica Moldova, va livra Egiptului o cantitate de 10.000 de tone de ulei de floarea soarelui, dupa ce a caștigat o licitație organizata la inceputul lunii septembrie de agenția guvernamentala egipteana pentru achiziționarea de alimente GASC. Egiptenii au organizat licitație pentru achiziționarea a 30.000 de tone de ulei de soia și 10.000 de tone de ulei de floarea soarelui, arata Mold-Street.com. Competiție mare La uleiul de floarea-soarelui, au existat oferte din partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

