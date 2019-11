Mircea Banias si-a pierdut functia din Comisia Parlamentara. Alti sase membri, sanctionati de liderul PRO Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a primit luni votul de incredere al Parlamentului, Ludovic Orban reușind sa iși asigure o majoritate de 240 de voturi, egala cu numarul parlamentarilor prezenți in sala. Majoritatea a fost asigurata cu 5 voturi de la PSD – Marius Bota, Eugen Gioanca, Elena Haratau, Cristina Burciu și…

- Dupa ce 7 deputați Pro Romania au votat guvernul Ludovic Orban și liderul partidului, Victor Ponta, le-a cerut demisia, in Pro Romania se discuta despre o scindare iminenta. Surse din partid au declarat STIRIPESURSE.RO ca se incearca sa se evite un scandal monstru și ruptura sa se produca cat mai…

- Daniel Constantin, Sorin Cimpeanu, Mircea Banias, Georgian Pop, Emilia Meirosu si Damian Florea sunt parlamentarii Pro Romania care au votat pentru investirea Cabinetului Orban. Deputatul Banias a confirmat pentru cotidianul ZIUA de Constanta, ca voteaza pentru investirea Guvernului.Votul de ieri va…

- "Eu si colegii care am ramas in PRO Romania, nu cei care au plecat astazi, am considerat ca acest guvern nu este suficient de crebil ca sa merite votul nostru. Asta-seara arata totul ca in decembrie 2009. Si atunci s-a pus tot asa, un guvern cu forta, iar apoi a venit o criza si totul a aratat foarte…

- Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu, Mircea Banias, Georgian Pop, Emilia Meiroșu și Damian Florea sunt parlamentarii Pro România care vor vota pentru învestirea Cabinetului Orban, în cadrul ședinței plenului reunit de astazi, în ciuda amenințarilor cu excluderea lansate de…

- Doi parlamentari neafiliați care erau socotiți in tabara PSD se afla in sala la votul de investitura a Guvernului: deputații ex-ALDE Alexandru Baișanu și Marian Cucșa. De asemenea, deputatul afiliat PSD Remus Borza este și el in plen, unde a stat la discuții cu liberalii și aceștia i-au aranjat cravata.In…

- In Pro Romania s-a rupt frontul, in ciuda ordinului dat de Victor Ponta și cel puțin 6 parlamentari vor vota guvernul Orban.Conform surselor noastre aceștia sunt: Georgian Pop, Mircea Banias, Sorin Campeanu, Damian Florea, Daniel Constantin și Meiroșu Emilia.

- Liderul grupului PRO Europa, Victor Ponta, a transmis, miercuri, la Biroul permanent nominalizarile pentru cele doua functii, potrivit Agerpres. Totodata, plenul Camerei Deputatilor a aprobat, miercuri, transferul mai multor deputati PRO Romania in comisii, cei mai multi dintre acestia revenind…