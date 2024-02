Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de buget din Camera Deputatilor a declarat ca discutia despre cota unica sau impozitare progresiva este inserata artificial pe agenda publica, in opinia sa, prioritare fiind structurarea corecta a aparatului fiscal si redesenarea aparatului bugetar. El afirma ca numai pe un sistem…

- ”Trebuie sa fim atenti si circumspecti la orice miscare fiscala care promite schimbarea sistemului de impozitare a veniturilor, pentru ca introducerea amatoristica a unei astfel de mutari poate produce monstri. Evaziune fiscala, distrugerea unor afaceri mici si mijlocii, munca la negru sau la gri, explozie…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor Publice, a spus luni care sunt cheltuielile Romaniei pentru organizarea alegerilor din acest an. Bolos a explicat ca, prin comasarea alegerilor, se face o economie de doua miliarde de lei, subliniind ca ”orice economie este binevenita”. Ministrul Finantelor a declarat…

- Marea Britanie pierde prima poziție in topul energiei eoliene offshore și coboara trei locuri in clasamentul Renewable Energy Country Attractiveness Index. Țarile Nordice, in ascensiune notabila in clasamentul energiei regenerabile. Japonia și Chile coboara in clasament, afectate de problemele de implementare.…

- ”Va anunt ca reorganizarea ANAF-ului, a Ministerului de Finante si a Autoritatii Vamale Romane se va incheia in cursul lunii ianuarie si, unu: vor avea componente de reorganizare institutionala, foarte important, inclusiv Ministerul Finantelor, sa nu credeti ca este scutit de acest lucru si cocolosit.…

- Deputatii Stelian Ion USR si Ionel Danca Forta Dreptei au anuntat ca parlamentarii acestor partide depun sesizare la Curtea Constitutionala impotriva legii prin care sunt dezincriminate anumite fapte de evaziune fiscala, act normativ adoptat cu o zi in urma de Camera Deputatilor.In realitate, este,…

