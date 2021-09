Ministrul sănătății, previziune sumbră: 20.000 de cazuri pe zi în octombrie Ministrul interimar al sanatații Cseke Attila anunța ca varful pandemiei se va inregistra la jumatatea lunii octombrie cand, Romania se va confrunta chiar și cu 20.000 de cazuri de infectarari cu Covid-19 pe zi. „Din ce spun specialiștii, varful valului 4 va fi undeva la mijlocul lunii octombrie sau puțin mai incolo. Pentru 15-20 octombrie […] The post Ministrul sanatații, previziune sumbra: 20.000 de cazuri pe zi in octombrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- In ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.478 de cazuri de COVID-19 in Romania, și o rata de pozitivare de 9,7%. In același interval au fost inregistrate 73 de decese. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana vineri, in Romania, au fost confirmate 1.139.505 cazuri de persoane infectate cu…

- Coreea de Sud va cumpara 1,5 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 din Romania, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații de la Seul, potrivit Reuters. Cele 1,5 milioane de doze de vaccin pe care Coreea de Sud le cumpara din Romania sunt de la companiile Pfizer și Moderna. Aceasta cantitate ar…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.015 infectari noi cu Covid-19, dintr-un numar de 43.886 de teste. Numarul persoanelor internate la La Terapie Intensiva, numarul persoanelor internate crește de la o zi la alta, ajungand sambata la 243 de pacienți. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a afirmat ca Institutul National de Sanatate Publica „preconizeaza scenariul in care evolutia este cea mai rapida si cu cele mai multe cazuri tocmai din cauza ca tulpina Delta in toata Europa de vest si probabil ca si la noi incepe sa devina dominanta si este mult…