Intrebat luni seara, la Antena 3, despre posibilitatea renuntarii la cota unica de impozitare si trecerii la impozitul progresiv, ministrul Muncii a afirmat ca “nu mai exista cota unica in Romania cam de mult timp”. “Nici acum nu mai avem cota unica. Pai vreau sa va spun: pensionarii pana in 2.000 de lei au impozit zero, ce depaseste 2.000 de lei au acel impozit 10%. Avem un impozit diferentiat si la societati comerciale: 16% pe profit, 1% pe venit. Avem, de altfel, si taxarea pe sanatate, avem aceasta masura din pachetul Sprijin pentru Romania in care cei 200 de lei pe care-i punem la dispozitia…