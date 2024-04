Simona Bucura-Oprescu, ministrul Muncii, sustine ca salariul minim se va mari, de la data de 1 iulie 2024, la 3.700 lei. In acest timp, liberalii o contrazic. Ei s-ar impotrivi modificarii din aceasta vara. Ce vrea PSD si ce sustine PNL Salariul minim va crește de la nivelul actual de 3.300 de lei la 3.700 […] The post PSD si PNL se cearta din cauza salariului minim in Romania. Patronii, dati peste cap de indecizia coalitiei first appeared on Ziarul National .