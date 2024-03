Ciolacu: ”Plafonarea adaosului la alimentele de bază va continua” Plafonarea adaosului la alimentele de baza va continua! Masura plafonarii adaosului comercial la anumite alimente de baza va continua si este posibil sa fie adoptat un act normativ referitor la produsele romanesti, a declarat, luni seara, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „O sa avem o discutie din nou. S-ar putea sa mergem prin act normativ. M-am uitat si la sistemul francez si azi de dimineata am stat de vorba si cu ministrul Agriculturii si cu presedintele Camerei Deputatilor, cu domnul Simonis, i-am zis sa vina cu legislatie foarte clara cum este in Franta. Sistemele de desfacere a produselor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

