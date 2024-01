Adaosul comercial la alimentele de baza va fi plafonat inca 60 de zile. Masura prin care a fost limitat la maximum 5% adaosul comercial pentru unele produse alimentare urma sa expire in 1 februarie. Marcel Ciolacu a confirmat decizia Guvernului. Ies alimentele pentru Craciun, dar intra altele Din lista actuala ar urma sa fie scoase […] The post Romanii, la mila Guvernului: plafonarea adaosului comercial la mancare, prelungita cu 2 luni. Noi produse intra pe lista first appeared on Ziarul National .