Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile, a anunțat, luni, premierul Marcel Ciolacu. „Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in continuare de o stabilitate a preturilor la alimente, dupa nebunia cresterilor speculative din trecut. Constat ca si cei care in trecut au criticat aceasta masura recunosc acum ca, in lipsa ei, preturile ar fi crescut cu pana la 20%. Este clar ca plafonarea a temperat cresterile speculative de preturi, a ajutat la scaderea…