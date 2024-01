Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat luni ca a decis sa prelungeasca cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. "Am decis sa prelungesc cu 60 de zile ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza. Romanii trebuie sa aiba parte in…

- Romanii care se prezinta la camera de garda a spitalelor fara o urgența sau un bilet de trimitere de la medic ar putea fi obligați sa plateasca pentru serviciile medicale. Indiferent ca sunt asigurați medical sau nu, romanii care se prezinta la camera de garda a spitalelor fara o urgența sau un bilet…

- Marcel Ciolacu a transmis un mesaj, pe final de an, la emisiunea lui Victor Ciutacu, de la Romania TV, in care a vorbit despre relația stat-cetațean. Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seara ca va lua in 2024, an electoral, decizii corecte pentru Romania, ceea ce presupune si reforma sistemului…