”Momentele de bilant de sfarsit de an sunt doar o etapa intermediara in oricare proiect care trebuie sa continue si anul urmator. Imi plac indicatorii de performanta, care atesta daca politicile publice, programele, proiectele pe care le-am propus/implementat sunt utile pentru economia romaneasca. Un astfel de exemplu este Start Up Nation, un program cu indicatori de performanta foarte buni, rentabilitate pentru prima editie fiind de 155% si 126% pentru editia a doua”, a scris ministrul Economiei pe Facebook. Stefan Oprea prezinta un bilant a ceea ce s-a intamplat doar in ultimele doua saptamani…