Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat luni ca prețul unui șezlong va ajunge și la 100 de lei pe litoral. In plus, a adaugat el, inca nu s-a facut licitația pentru plaje, deși “1 mai bate la ușa”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Romania Politica,…

- Deși mai e puțin timp pana la inceput de luna mai, cand primii turiști sunt așteptați pe litoralul romanesc, in minivacanța de 1 mai, ministrul Economiei și Turismului a spus ca inca nu s-a desfasurat licitatia pentru plaje. Context in care n-ar trebui sa mire faptul ca inchirierea unui sezlong ar putea…

- Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea, a spus luni ca inca nu s-a desfasurat licitatia pentru plajele de pe litoralul romanesc, in condițiile in care se apropie 1 mai, o perioada aglomerata pentru turism. O concesiune pe termen scurt inseamna costuri mai mari, iar acest lucru ar putea duce la creșterea…

- Ministrul economiei și turismului, Radu Oprea, a declarat luni, 15 aprilie, ca licitatia pentru plaje nu a avut loc, deși minivacanța de 1 Mai se apropie, iar o concesiune pe termen scurt inseamna costuri mai mari și atunci „sa nu ne miram ca ajunge sezlongul sa coste 100 de lei”.„Inca nu s-a desfasurat…

- Ministrul economiei și turismului, Radu Oprea, a declarat luni, 15 aprilie, ca licitatia pentru plaje nu a avut loc, deși minivacanța de 1 Mai se apropie, iar o concesiune pe termen scurt inseamna costuri mai mari și atunci „sa nu ne miram ca ajunge sezlongul sa coste 100 de lei”.„Inca nu s-a desfasurat…

- Stefan Radu Oprea a declarat in emisiunea Romania Politica de la prima News ca turismul din Romania ar trebui sa le ofere turistilor locali, romani, posibilitatea de relaxare. ”Trebuie sa ma pot odihni, sa ma pot relaxa”, a spus ministrul, precizand ca sunt povesti de succes pe litoralul romanesc care…

- ”Industria romaneasca se dezvolta in majoritatea sectoarelor de activitate. O arata atat cifrele, cat și proiectele de succes pe care le vad in deplasarile pe care le fac in țara sau despre care sunt informat la intalnirile cu mediul de afaceri. La nivelul Guvernului acordam susținere industriei romanești…

- ”Vizita de stat a delegatiei guvernului vietnamez condusa de premierul Pham Minh Chinh a deschis un potential economic enorm pentru Romania si reprezinta o sansa reala pentru firmele romanesti de a se extinde pe pietele asiatice. Memorandumul de Intelegere semnat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului…