Ce trebuie să facă turiștii români să nu se trezească cu zborul anulat Dupa ce mai multe companii aeriene au fost nevoite sa anuleze zboruri , reprezentanții operatorilor de turism le recomanda romanilor sa-și cumpere intotdeauna bilete prin intermediul agențiilor. Sunt șanse mult mai mari, astfel, sa gaseasca rapid soluții alternative. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) subliniaza importanța achiziționarii biletelor de avion prin agenții, avand in vedere ca recent mai multe companii aeriene din intreaga lume au anulat zboruri din diverse motive, precum lipsa sloturilor, intarzieri sau insuficiența personalului. Protecție in cazul unui zbor anulat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

