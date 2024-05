Stiri pe aceeasi tema

- Salina Praid isi sisteaza temporar activitatea, atat de extractie, cat si de vizitare, dupa aparitia unor infiltrații in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada, relateaza News.ro.Societatea Nationala a Sarii S.A a decis sistarea activitatii de productie si de vizitare in Salina Praid, informeaza…

- In urma protestului organizat luni, la care au participat sute de sindicalisti din mai multe judete, o delegatie a Blocului National Sindical a fost primita la consultari de catre o echipa din Ministerului Finantelor, condusa de secretarul de stat Daniela Pescaru. „In cadrul intalnirii, delegatia BNS…

- Cazurile de rujeola au explodat in judetul Dolj de la inceputul anului. 118 cazuri de rujeola au fost inregistrate in judet de la inceputul anului 2023 pana la data de 28 aprilie 2024. Insa 111 dintre acestea au aparut in 2024. Dupa data de 28 aprilie, in perioada minivacantei, au fost raportate alte…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea, a declarat luni, 15 aprilie, ca licitatia pentru plaje nu a avut loc, deși minivacanța de 1 Mai se apropie, iar o concesiune pe termen scurt inseamna costuri mai mari și atunci „sa nu ne miram ca ajunge sezlongul sa coste 100 de lei”.…

- REȘIȚA – Asta prevede contractul de colaborare semnat, azi, intre „fabrica de tunuri“ și Torman SRL, subsidiara din Romania a unei societați din Marea Britanie! In prezentarea facuta demersurilor de repornire a activitații Arsenal SA, secretarul de stat in Ministerul Economiei Antreprenoriatului și…

- „400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o noua linie de finantare. O noua etapa Start Up Nation(2024) incepand cu al doilea trimestru al acestui an!!! In urma negocierilor purtate cu Comisia Europeana am obtinut acordul finantarii din bani europeni a programului Start Up Nation-editia 2024,…

- Stațiunea Voineasa și-a inchis cel mai celebru hotel, Lotru, iar soarta sa este crunta. Intrebat ce soluții are pentru salvarea ei, ministrul Radu Oprea da un raspuns alambicat. Ministrul Economiei, Ștefan-Radu Oprea, a raspuns alambicat la o interpelare parlamentara facuta de catre senatorul Claudia-Mihaela…

- ”Incepand de azi, 19.02.2024, ora 1000, angajatii agentiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii vor relua actiunile de tip grevist, prin participarea la proteste spontane si demararea procedurii pentru declansarea grevei generale pe termen nelimitat, pana cand solicitarile vor fi solutionate iar…