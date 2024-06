Ciolacu, vizită de lucru în Germania după meciul României Vizita oficiala Prim-ministrul Marcel Ciolacu a fost primit, marti, de catre Markus Soder, prim-ministrul Statului Liber Bavaria, la sediul Cancelariei de Stat Bavareze, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Republica Federala Germania, transmite Agerpres . Ceremonia de intampinare va fi urmata de sedinta comuna a celor doua guverne, prilejuita de aniversarea a 25 de ani de la instituirea cooperarii institutionale romano-bavareze, potrivit programului anuntat de Executiv. Cei doi premieri vor fi prezenti, apoi, la evenimentul de semnare a unui Memorandum pe tema antreprenoriatului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

