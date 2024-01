Ministerul Sănătății: Antibioticele și antifungicele, numai cu prescripție medicală Potrivit unui ordin al Ministerului Sanatații, antibioticele și antifungicele de uz sistemic prescrise de catre medici pe rețete, altele decat prescripțiile gratuite și compensate, vor fi eliberate la farmacie numai in baza unei prescripții medicale. Potrivit comunicatului emis, vineri, Ministerul Sanatații precizeaza ca ”prescripțiile se vor reține in farmacie și, la nevoie, se vor putea elibera fracționat doar in cadrul aceleiași farmacii, fara a depași cantitatea totala prescrisa. Eliberarea prescripțiilor pentru antibiotice in regim compensat sau gratuit nu se modifica prin acest Ordin”. ”Ordinul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

