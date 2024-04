Conducerea Spitalului de Urgența din Targu-Carbunești a anunțat recent ca unitatea e in pragul falimentului. Cu toate acestea, la spital este in derulare un concurs pentru angajarea unui medic și sunt cheltuieli la care se poate renunța, precum caserolele din plastic pentru mancarea destinata bolnavilor. Potrivit primarului din Targu-Carbunești, Danuț Birau, personal a recomandat reprezentanților unitații medicale sa elimine o serie de cheltuieli care pot ajuta Bugetul de Venituri și Cheltuieli. Astfel, doar cheltuiala anuala cu achiziția caserolelor din plastic in care este pusa mancarea destinata…