Un spital, în prag de faliment din cauza salariilor mari Un spital e in pragul falimentului. Este vorba despre Spitalul de Urgența din Targu-Carbunești, din județul Gorj. „Am anunțat personalul ca nu mai avem bani, pentru ca salariile consuma 99% din buget”, a declarat pentru HotNews, Sorin Mehedințu, managerul spitalului din Targu Carbunești, Gorj. Managerul susține ca spitalul are datorii de 5,9 milioane de RON, echivalentul a aproape 1,2 milioane de euro, iar balanta dintre cheltuieli si venituri nu este deloc echilibrata. „Probabil o sa-mi dau demisia” „Suntem intr-o situatie financiara foarte delicata, am folosit un termen nepotrivit ca si faliment,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

