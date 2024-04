Stiri pe aceeasi tema

- Un spital e in pragul falimentului. Este vorba despre Spitalul de Urgența din Targu-Carbunești, din județul Gorj. „Am anunțat personalul ca nu mai avem bani, pentru ca salariile consuma 99% din buget”, a declarat pentru HotNews, Sorin Mehedințu, managerul spitalului din Targu Carbunești, Gorj. Managerul…

- Inaugurarea complexului sportiv din orașul Sangeorz-Bai este programata, sambata, pe 13 aprilie. Valoarea totala a investiției este de 15,2 milioane lei, puțin peste 3 milioane de euro, proiectul fiind finalizat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Noul complex sportiv din Sangeorz-Bai…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, secretarul de stat Alexandru Stoica și ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, i-au primit ieri la București pe primarii comunelor Caianu Mic și Budacu de Jos. In timpul acestei intalniri au fost semnate contractele de finanțare…

- Munca la negru ramane o problema greu de controlat. Conform ultimelor date, in Romania, aproape doua milioane de persoane muncesc la negru."Pai n-ar trebui sa munceasca, in special un tanar, la negru pentru ca maine, poimaine se trezește ca nu are pensie, ca nu poate beneficia de o asitența medicala.…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…

- Istoricul si criticul de arta Pavel Susara a acuzat, pe Facebook, ca in expoziția Brauner de la Muzeul National de Arta sunt expuse falsuri „la limita ridicolului”. Managerul MNAR, Calin Stegerean, precizeaza, la solicitarea News.ro, ca lucrarile din cele trei expozitii in cauza – „Romulus Ladea – Sculptura”,…

- Fabrica de sarma Dan Steel Group Beclean, deținuta de omul de afaceri satmarean Vasile Dan și copiii sai, se afla in continuare in procedura de faliment și este pusa in vanzare. Prețul de pornire a fost semnificativ redus, trecand de la 19,9 milioane euro in aprilie la 7,5 milioane euro in prezent.…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, organism intermediar pentru programul „Sanatate”, a lansat trei oportunitați de finanțare, in valoare de peste 200 de milioane de euro. Programul Sanatate (PS) are o alocare totala de 5,88 miliarde de euro și este primul de acest fel aprobat de catre serviciile…