Managerul spitalului din Targu Carbunești, Gorj, Sorin Mehedințu, a declarat ca instituția se confrunta cu o situație financiara critica, fiind la un pas de faliment din cauza cheltuielilor cu salariile, care consuma 99% din buget. Datoriile spitalului sunt estimate la 5,9 milioane de RON, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de euro. Potrivit declarațiilor managerului, bugetul spitalului este sub presiune, avand in vedere ca cheltuielile cu personalul reprezinta 85% din totalul bugetului anual. In medie, lunar, costurile cu salariile ating suma de 5,8 milioane de lei, iar fiecare angajat primește…