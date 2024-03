In Romania, accesul la serviciile de sanatate este un drept fundamental garantat de sistemul de asigurari sociale de sanatate (CNAS). Totuși, pentru cei care nu sunt asigurați, costurile și procedurile pot fi complicate și, uneori, dificil de gestionat. In principiu, un pacient neasigurat CNAS poate fi internat intr-o unitate medicala a statului doar in cazurile de urgența. Insa, odata ce starea de urgența inceteaza, pacientul trebuie informat ca menținerea lui in spital se poate face doar cu condiția plații cheltuielilor de spitalizare in afara perioadei de urgența. In aceste situații, pacientul…