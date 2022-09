Ministrul Daniel Cadariu afirma intr-un comunicat de presa ca, avand in vedere faptul ca la data de 30 iunie cadrul temporar Covid a expirat si luand in considerare contextul actual al situatiei de criza de la granita, operationalizarea programului HoReCa 2 este mai mult decat necesara si reprezinta una dintre prioritatile Ministerului Antreprenoratului si Turismului. ”In acest sens, impreuna cu mediul mediul asociativ din industria ospitalitatii am incercat sa identificam cele mai eficiente solutii in vederea implementarea acestei masuri compensatorii. De data aceasta, in cadrul schemei de ajutor…