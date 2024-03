Stiri pe aceeasi tema

- „Continuam sa sprijinim capitalul romanesc: prelungim și in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanești vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atat sub forma…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a anunțat, vineri seara, ca se pregateste schema de ajutor de stat IMM PLUS, o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectata de conflictul armat din Ucraina.

- Se ofera un ajutor de la stat pentru firmele afectate de razboi. Detalii in acest sens vin de la ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Oficialul de la Guvern anunța ca pregatește schema de ajutor de stat IMM PLUS. Aceasta este o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si…

- ”Ministerul Finantelor are rolul sa ofere alternative: sa vina cu propuneri care sa sustina inovarea, investitiile si cresterea economica. O misiune in care mizam pe dialogul social ca element central. Am avut astazi un schimb de idei si perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare,…

- “Continuam sa adoptam solutiile convenite cu fermierii luna trecuta, aprobam astazi Creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finantari vitale. Alocam aproape 165 de milioane de euro si acoperim partea cea mai importanta a dobanzii la creditele bancare. Practic, suportam rata dobanzii…

- „NOI MASURI DE SPRIJIN PENTRU FERMIERIAșa cum ne-am luat angajamentul in fața fermierilor, continuam adoptarea și implementarea masurilor de sprijin pe care le-am stabilit impreuna! Saptamana trecuta am aprobat un sprijin euro/ha pentru fermierii din sectorulvegetal și echivalarea permisului categoria…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca Uniunea Europeana trebuie sa sprijine in continuare Ucraina, inclusiv financiar. El a avut o discuție in acest sens cu președintele Consiliului European, Charles Michel.