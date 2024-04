Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) este cea mai mare instituție financiara nebancara din Romania. Deținut de statul roman, prin Ministerul de Finanțe, fondul gestioneaza in prezent un buget de peste 12 miliarde de lei, cu scopul facilitarii accesului…

- Programul Noua Casa 2024: Doar 100 de garantii acordate de stat, in prima luna de la lansare. Precizarile directorului FNGCIMM Programul Noua Casa 2024. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a acordat doar 100 de garantii in programul Noua Casa, in prima luna de la demarare,…

- Investițiile publice introduse de Guvernul PSD au atins, in 2023, o valoare record de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. Pentru 2024, valoarea prognozata a acestora este de peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezinta echivalentul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi prelungita si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Ei bine, vestea a fost…

- „Continuam sa sprijinim capitalul romanesc: prelungim si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atat sub forma…

- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) anunța programul Noua Casa 2024 a devenit operațional dupa ce plafonul de garantare aprobat de Ministerul de Finanțe in valoare de 1 miliard de lei, a fost alocat celor 16 finanțatori inscriși in progran. Potrivit…

- „Rezultatele preliminare aferente exercitiului financiar 2023 indica cele mai bune rezultate financiare din cei 22 de ani de activitate, consemnand un profit brut istoric in valoare de 218.148 mii lei, surmontand semnificativ atat tinta bugetara anuala cu circa 4% (+9 mil. lei), cat si rezultatul obtinut…

- Comisia Europeana a confirmat ca Polonia intruneste ultimele trei conditii necesare pentru a primi fonduri structurale in valoare de 76 de miliarde de euro, disponibile pentru a fi utilizate pana in 2027, a declarat, vineri, ministrul polonez pentru fonduri si politica regionala, potrivit rador.ro.…