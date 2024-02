„Rezultatele preliminare aferente exercitiului financiar 2023 indica cele mai bune rezultate financiare din cei 22 de ani de activitate, consemnand un profit brut istoric in valoare de 218.148 mii lei, surmontand semnificativ atat tinta bugetara anuala cu circa 4% (+9 mil. lei), cat si rezultatul obtinut in anul 2022, respectiv 207.667 mii lei, cu aproximativ 5% (+10.5 mil. lei). In decursul anului 2023, echipa FNGCIMM a intensificat ritmul de crestere trasat in orizontul 2019 – 2022, astfel incat, la data de referinta 31.12.2023, Fondul a inregistrat un salt substantial raportat la realizarile…