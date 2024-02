Stiri pe aceeasi tema

- ”Proiectul asigura, pana la 30 iunie 2024, accesul la finantare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea activitatii. Bugetul propus este de maximum 12,5 miliarde lei si se pot acorda garantii in limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500…

- ”Proiectul asigura, pana la 30 iunie 2024, accesul la finantare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea activitatii. Bugetul propus este de maximum 12,5 miliarde lei si se pot acorda garantii in limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500…

- Programul IMM Invest, derulat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinerile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), pare sa fie unul dintre „baloanele de oxigen” pentru antreprenorii romani. Directorul sucursalei Brașov a FNGCIMM, Catalin Leonte, a precizat, la emisiunea „Culisele Zilei cu…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, anunta, o schema de ajutor de stat IMM PLUS, o masura de sprijinire a accesului la lichiditati a intreprinderilor mici si mijlocii si intreprinderilor mari a caror activitate economica a fost afectata de conflictul armat din Ucraina. Programul IMM PLUS ar urma sa…

- Programul Noua Casa 2024. Plafon de garantare de 1 miliard de lei, noi finantatori, reduceri la comisioane si onorarii notariale Programul Noua Casa 2024. Plafonul de garantare destinat Programului Noua Casa – editia 2024, in valoare de 1 miliard de lei, a fost aprobat in sedinta de guvern din 31 ianuarie,…

- Plafonul de garantare destinat Programului Noua Casa, editia 2024, in valoare de 1 miliarde lei, a fost aprobat in sedinta de guvern din 31 ianuarie 2024, a anuntat joi Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNG

- Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. In ceea ce privește dosarele Noua Casa, acestea sunt evaluate in ordinea inregistrarii lor la Fondul Național de Garantare…

- In cadrul programului IMM INVEST PLUS, prin care pot obține credite bancare cu dobanzi subvenționate și garanții de stat, antreprenorii romani mai pot depune cererile pe platforma www.imminvest.ro pana pe 22 decembrie 2023, ora 23:59, a informat Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri…