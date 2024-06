Suma cheltuită de China pentru susținerea automobilelor electrice S-a facut un studiu. Reprezentanții Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale s-au documentat cu privire la suma pe care China a cheltuit-o pentru susținerea industriei automobilelor electrice. China a cheltuit 230,8 miliarde de dolari pe parcursul a peste un deceniu pentru a susține industria automobilelor electrice, potrivit unei analize publicate joi de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, cu sediul in Statele Unite, scrie CNBC . Potrivit raportului, dimensiunea sprijinului guvernamental reprezinta 18,8% din vanzarile totale de mașini electrice intre 2009 și 2023.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

