Veniturile Rusiei Veniturile Rusiei din gaze si petrol ar urma sa creasca in ritm anual cu 50% in iulie, la aproape 14 miliarde de dolari, pe fondul preturilor mai ridicate la titei si al deprecierii rublei, conform calculelor Reuters . Aceste venituri sunt cea mai importanta sursa de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru o treime si chiar pana la jumatate din totalul veniturilor bugetare federale in ultimul deceniu. Conform calculelor Reuters, veniturile Rusiei din gaze si petrol ar urma sa se situeze luna aceasta la 1.220 miliarde de ruble (13,93 miliarde de dolari), de la 747 miliarde…