Stiri pe aceeasi tema

- ”In conformitate cu regulile UE privind ajutorul de stat, Comisia Europeana a aprobat relansarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de euro (12,5 miliarde de lei). Comisia Europeana a constatat ca schema de ajutor de stat IMM PLUS,continuatoarea Programului IMM…

- Comisia aproba reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 2,5 miliarde EUR pentru sprijinirea intreprinderilor in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat reintroducerea unei scheme de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 2,5 miliarde…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi prelungita si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Ei bine, vestea a fost…

- „Continuam sa sprijinim capitalul romanesc: prelungim si in acest an schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS, cu toate componentele sale. In jur de 11.500 de firme romanesti vor beneficia de acest ajutor din partea statului, cu un buget de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Sprijinul vine atat sub forma…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro (15,22 miliarde lei) in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea promovarii tranzitiei catre o economie “zero net”, in conformitate…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde euro, echivalentul a 15,22 miliarde lei in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica,in vederea promovarii tranzitiei catre o economie „zero net”, in conformitate…

- ”Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii anunta potentialii beneficiari ca Programul NOUA CASA 2024 a devenit operational dupa ce plafonul de garantare aprobat de catre Ministerul de Finante in valoare de 1 miliard de lei a fost alocat celor 16 finantatori inscrisi…

- "Curtea respinge recursul Wizz Air cu privire la ajutorul de salvare acordat de Romania TAROM. Acest ajutor, in valoare de 36.660.000 de euro, este compatibil cu dreptul Uniunii Europene", au declarat judecatorii.Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de miliarde de euro pentru companiile…