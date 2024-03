Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro (15,22 miliarde lei) in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea promovarii tranzitiei catre o economie „zero net”, in conformitate…

- Comisia a aprobat miercuri o schema de ajutor de stat in valoare de 3 miliarde euro notificata de Romania, pentru investiții in energie eoliana și solara, cu scopul de a ajunge la o economie „zero net”. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor…

- Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 164 de milioane EUR (815,5 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului producției agricole primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru…

- Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si pentru reducerea dependentei…

- Comisia Europeana a aprobat o schema notificata de Romania pentru investitii in porturile unde fluxurile comerciale au crescut in urma razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Schema de sprijin este in valoare de 126 de milioane de euro si va fi finantata partial din fondurile de coeziune.Anuntul…

- "Curtea respinge recursul Wizz Air cu privire la ajutorul de salvare acordat de Romania TAROM. Acest ajutor, in valoare de 36.660.000 de euro, este compatibil cu dreptul Uniunii Europene", au declarat judecatorii.Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de miliarde de euro pentru companiile…

- Comisia Europeana a aprobat, joi, o schema notificata de Romania in valoare de 126 de milioane euro pentru a sprijini investitiile in porturi, unde fluxurile comerciale au crescut brusc. Planul de acordare a ajutoarelor de stat la Dunare și Marea Neagra țintește impiedicarea blocajelor pe traseul culoarelor…

- Comisia Europeana va evalua cererile de plata transmise, la sfarsitul saptamanii trecute, de Cipru, Romania si Slovacia, si va transmite apoi Comitetului economic si financiar evaluarile sale preliminare cu privire la indeplinirea jaloanelor si tintelor necesare pentru aceste plati, potrivit Agerpres.…