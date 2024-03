Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a aprobat miercuri o schema de ajutor de stat in valoare de 3 miliarde euro notificata de Romania, pentru investiții in energie eoliana și solara, cu scopul de a ajunge la o economie „zero net”. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru masuri de ajutor…

- CE a aprobat miercuri acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica.

- Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 164 de milioane EUR (815,5 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului producției agricole primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) ceruta de Romania pentru sprijinirea producatorilor de tomate si usturoi, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar,…

- Comisia aproba o schema de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producatorilor agricoli in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 241 de milioane EUR (1,2 miliarde RON) pentru sprijinirea sectorului…

- "Curtea respinge recursul Wizz Air cu privire la ajutorul de salvare acordat de Romania TAROM. Acest ajutor, in valoare de 36.660.000 de euro, este compatibil cu dreptul Uniunii Europene", au declarat judecatorii.Comisia Europeana a aprobat ajutoare de stat in valoare de miliarde de euro pentru companiile…

- Comisia Europeana va evalua cererile de plata transmise, la sfarsitul saptamanii trecute, de Cipru, Romania si Slovacia, si va transmite apoi Comitetului economic si financiar evaluarile sale preliminare cu privire la indeplinirea jaloanelor si tintelor necesare pentru aceste plati, potrivit Agerpres.…

- Comisia Europeana a primit vineri cereri de plata in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta din partea a trei state membre, Cipru, Romania, Slovacia. In cazul Romaniei, a treia cerere de plata in cadrul acestei facilitati este in valoare de 2 miliarde de euro, in granturi si imprumuturi (fara…