- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, acordarea de catre Romania a unei scheme de ajutor in valoare de 3 miliarde de euro (15,22 miliarde lei) in sprijinul instalatiilor care produc energie eoliana onshore si solara fotovoltaica, in vederea promovarii tranzitiei catre o economie „zero net”, in conformitate…

- Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 164 de milioane EUR (815,5 milioane RON) pentru sprijinirea sectorului producției agricole primare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza și de tranziție pentru…

- Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar de criza si de tranzitie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 9 martie 2023 si modificat la 20 noiembrie 2023, in vederea sprijinirii unor masuri in sectoare care sunt esentiale pentru accelerarea tranzitiei verzi si pentru reducerea dependentei…

- Ieri, Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificata de Romania pentru sprijinirea producatorilor de tomate si usturoi, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare in valoare de 37,6 milioane euro (187 milioane lei) notificata de Romania! Banii vor ajunge la producatorii de tomate și usturoi. Așadar, Comisia Europeana a aprobat, miercuri, o schema de ajutoare de 37,6 milioane euro pentru acești agricultori,…

- Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar de criza pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 si modificat ulterior la 20 iulie 2022 si la 28 octombrie 2022.In cadrul schemei, ajutorul va fi acordat sub forma de granturi directe. Masura va fi deschisa producatorilor de…

- Comisia aproba o schema de ajutor de stat a Romaniei in valoare de 241 de milioane EUR pentru sprijinirea producatorilor agricoli in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei. Comisia Europeana a aprobat o schema pentru Romania de aproximativ 241 de milioane EUR (1,2 miliarde RON) pentru sprijinirea sectorului…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a respins intr-o intervenție pentru B1 TV ideea ca Romania ar avea cea mai costisitoare schema de plafonare a prețurilor la energie din UE sau ca nu a discutat cu Comisia Europeana despre aceasta, așa cum au scris jurnaliștii de la Hotnews.…