Românii afectați de războiul din Ucraina vor primi bani de la UE Comisia Europeana vine in sprijinul companiilor romanești lovite de consecințele conflictului din Ucraina prin majorarea consistenta a fondului de ajutor. Schema de ajutor de stat, reintrodusa recent, valoreaza acum 2,5 miliarde de euro (echivalentul a 12,5 miliarde de lei) și are ca scop susținerea firmelor din diverse sectoare. Sume substanțiale pentru a impulsiona diverse domenii: Sectorul agricol: Companiile din acest domeniu pot accesa fonduri de pana la 280.000 de euro.Pescuit și acvacultura: In aceste sectoare, sprijinul individual ajunge la 335.000 de euro.Alte sectoare: Firmele din afara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

