Guvernul Romaniei a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Finanțelor, o schema de ajutor de stat care prevede finanțarea nerambursabila pentru investiții cu impact major in economia romaneasca. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, scopul demararii schemei este sa stimuleze creșterea economica prin sprijinirea investițiilor in tehnologii noi și sustenabile și, totodata, sa incurajeze dezvoltarea antreprenoriala. De asemenea, impactul social al schemei este unul important pe termen lung, avand in vedere ca proiectele finanțate prin schema de ajutor de stat vor duce la dezvoltarea…