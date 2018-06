Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Caravana Metropolis a ajuns la ediția a 7-a și are loc, anul acesta, in perioada 3-29 iulie. Caravana Metropolis va cuprinde mai multe orașe din Romania, aducand cele mai bune filme europene, proiectate in aer liber. Astfel, in perioada 3-7 iulie publicul din Arad este invitat in Parcul Mihai Eminescu,…

- Uniunea Europeana a prelungit cu un an sanctiunile impuse Rusiei din cauza anexarii Crimeei in 2014, relateaza The Associated Press. UE subliniaza luni, intr-o declarație, ca ”ramane ferm angajata fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei” si ”condamna aceasta incalcarea a dreptului…

- Romania, prin contributia sa la Alianta Nord-Atlantica, este indreptatita sa vorbeasca despre o intarire a pozitiei sale ca "principal actor la Marea Neagra" in ceea ce priveste asigurarea securitatii regionale, a declarat, sambata, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la Black Sea and Balkans Security…

- Colaborarea Romaniei cu statele partenere aliate, inclusiv bazele si operatiunile militare de pe teritoriul tarii noastre au drept scop sa demonstreze ca "Marea Neagra nu este o mare teritoriala a Federatiei Ruse", a declarat, sambata, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor.Oficialul roman…

- Romanii care cumpara masini second-hand de la intermediari trebuie sa fie atenti la actele pe care le primesc. Oamenii pot constata ca nu le pot inmatricula in tara deoarece au pe talon o stampila pentru ‘casare/dezmembrari’ (Verwertungsnachweis lag vor), se arata intr-un comunicat remis presei de Mihai…

- Fostul ofițer Daniel Dragomir a revenit, marți seara, intr-o declarație live pe contul de Facebook al platformei Romania 3.0, cu noi dezvaluiri legate de audierile din Comisia pentru controlul activitații SRI. Dragomir a reamintit ca, in septembrie, a anunțat public ca a prezentat in fața Comisiei…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…