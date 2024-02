Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. El face parte dintr-o grupare care ar comite asasinate si atacuri cu bomba. Reprezentantii Politiei Romane au anuntat joi, ca politistii Directiei de Investigatii Criminale – Serviciul Urmariri, in urma unei operatiuni ENFAST declansata la […] The post Adolescent din Suedia, cautat pentru omor, prins in Romania. Ar face parte dintr-o grupare care ar comite asasinate si atacuri cu bomba appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .