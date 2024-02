Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. Anchetatorii au precizat ca el ar face parte dintr-o grupare care ar comite omoruri si atacuri cu bomba.El este cercetat si pentru implicarea in angajarea unor criminali care ar lucra pentru…

- Un tanar de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins, joi, in Romania. Potrivit polițiștilor romani, adolescentul face parte dintr-o grupare care comite crime la comanda și atacuri cu bomba.

- Un adolescent de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania. El face parte dintr-o grupare care ar comite asasinate si atacuri cu bomba. Reprezentantii Politiei Romane au anuntat joi, ca politistii Directiei de Investigatii Criminale – Serviciul Urmariri,…

- Nr. 175 din 8 februarie 2024 URMARIT INTERNATIONAL PENTRU OMOR SI VATAMARE CORPORALA GRAVA, DEPISTAT DE POLITISTI La data de 7 februarie 2024, politistii Directiei de Investigatii Criminale ndash; Serviciul Urmariri, in urma unei operatiuni ENFAST declansata la solicitarea autoritatilor judiciare din…

- Vestul Europei este paralizat de un val de aer polar care a adus ger și ninsori. In plus, un fenomen numit ”gheața neagra” baga zeci de oameni in spital. Iarna severa care va lovi Romania in weekend se manifesta in prezent in Vestul Europei. In mai multe state, ninsorile, gerul și un fenomen extrem…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul polițiștilor Poliției Orașului Petrila, au reușit, la data de 15 ianuarie 2024, localizarea și prinderea unui barbat de 43 de ani, din Petrila, fața de care autoritațile judiciare din Italia au emis doua mandate europene de arestare, acesta…

- Unsprezece barbati condamnati la inchisoare pentru diverse infractiuni si fugiti din tara au fost adusi, in aceasta saptamana, in Romania, din tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Germania. Intre acestia este un barbat din Bihor, condamnat la opt ani si doua luni de inchisoare pentru un jaf din…