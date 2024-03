Miami Open. Revanșa Simonei Halep Intoarcerea Simonei reediteaza o revenire celebra. Se intampla acum aprope 30 de ani, tot in America. A fost un moment care a marcat profund istoria sportului. Partida cu Paula Badosa din deschiderea turneului de la Miami va fi in atenția intregii lumi. Iar semnificația acestei confruntari transcende tenisul. Parerile sunt fara indoiala imparțite. Insa e mai mult și mai uman decat balansul fin dintre justiție și ironie. Fie ele și poetice. Va fi triumful logic dorit de mulți sau restartul ratat, inchipuit nu de foarte puțini. Fie ei din circuite vazute sau nevazute. Insa nu este deloc atat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

