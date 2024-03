MF vrea să prelungească termenul privind neaplicarea amenzilor la e-Factura Ministerul Finanțelor a publicat vineri dupa amiaza un proiect prin care intenționeaza sa prelungeasca termenul privind neaplicarea amenzilor la e-Factura pana la 31 mai. Se propune extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu se aplica sancțiuni pentru nerespectarea termenului-limita de 5 zile lucratoare pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, respectiv aceasta fapta nu se va sancționa in perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024, se arata in Nota de Fundamentare care insoțește proiectul, conform hotnews.ro. Extinderea perioadei in care nu se aplica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

