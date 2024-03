Ministerul Finanțelor a publicat vineri dupa amiaza un proiect prin care intenționeaza sa prelungeasca termenul privind neaplicarea amenzilor la e-Factura pana la 31 mai. Se propune extinderea cu 2 luni a perioadei in care nu se aplica sancțiuni pentru nerespectarea termenului-limita de 5 zile lucratoare pentru transmiterea facturilor in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, respectiv aceasta fapta nu se va sancționa in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2024, se arata in Nota de Fundamentare care insoțește proiectul.