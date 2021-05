Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in pandemie”, a transmis premierul. Premierul Florin Cițu le-a mulțumit […] The post Mesajul premierului Cițu de Ziua Libertații Presei: Jurnaliștii trebuie sa combata tot ce inseamna fake news despre vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .