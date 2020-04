Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații se așteapta la 28 de mii de persoane infectate cu Covid-19. Despre aceasta a anunțat Viorica Dumbraveanu in cadrul emisiunii Puterea a Patra de la N4, fara a menționa cați medici sunt in țara.

- Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad a fost desemnat unitate suport pentru pacientii COVID-19, in ciuda faptului ca unitatea medicala este lipsita de dotari, avand la dispozitie doar 7 ventilatoare si 13 monitoare pentru functii vitale.

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Deva a dispus astazi intrarea in carantina a Secției de Oncologie, dupa ce doua cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19. Este vorba despre doi medici oncologi, care vor fi transferați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din…

- Sapte medici si 23 asistenti medicali si personal auxiliar de la Spitalului Floreasca au fost izolati la domiciliu preventiv, dupa ce in cursul zilei de luni a fost confirmata infectarea cu coronavirus la un pacient care, curios, nu prezenta context epidemiologic. Activitatea spitalului continua insa…

- Alti patru medici de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe au fost diagnosticati cu COVID-19, numarul total al acestora ajungand la cinci, informeaza conducerea institutiei. “Prin prezenta va informam asupra faptului ca in cursul zilei de ieri si azi (22 si 23 martie 2020) la 38 de angajati…

- Un numar de 18 medici de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava (6%) si noua asistenti medicali (2%) au fost confirmati pozitiv la testul pentru noul coronavirus, toti fiind internati la izolare in sectia extinsa de Boli Infectioase, potrivit unui comunicat de presa al SJU. Sursa citata precizeaza…

- Rusia va trimite in Italia specialisti si echipamente pentru a o ajuta sa lupte impotriva noului coronavirus, dupa ce in aceasta tara s-a inregistrat o cifra record de aproape 800 de morti in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Kremlinul, citat de AFP.Presedintele rus Vladimir Putin "a confirmat…