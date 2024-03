Ședință de urgență la PNL! Se aprobă alianța electorală Consiliul Politic National al PNL se reunește in acasta seara pentru validarea alianței electorale și pentru finalizarea fuziunii cu ALDE. Consiliul Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) se va reuni intr-o ședința duminica, incepand cu ora 18:00, conform anunțului facut de Biroul de Presa al formațiunii politice. Anunțul transmis presei precizeaza ca ședința va avea loc in format online incepand cu ora menționata. Pe 21 martie, Biroul Politic Național al Partidului Național Libral a validat candidații liberali de pe lista comuna PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare. Cu acea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

